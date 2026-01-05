Casadei torna a segnare con il Torino | rimpianto Inter? Le cifre della cessione

Casadei, giovane talento italiano, ha recentemente contribuito alla vittoria del Torino contro il Verona segnando il 2-0. La sua cessione dall’Inter al club torinese rappresenta un passo importante nella sua carriera. In questa analisi, si esaminano le cifre della transazione e il suo impatto sul percorso del giocatore e sulle dinamiche tra le due società.

Inter News 24 Casadei ha segnato il 2-0 del suo Torino contro il Verona. Ecco le cifre della sua cessione a favore dell’Inter. Segui le ultimissime. Il campionato di Serie A sta mettendo in mostra tutto il talento di Cesare Casadei, mezzala moderna dotata di un eccezionale inserimento senza palla. Il centrocampista classe 2003 ha finalmente ritrovato la via della rete nella trasferta di Verona, siglando un gol di pregevole fattura che rappresenta il suo primo sigillo in questa stagione con la maglia del Torino. Arrivato sotto la Mole lo scorso gennaio, il ragazzo ha saputo imporsi nelle gerarchie granata, collezionando ben 17 presenze su 18 disponibili in questa prima parte di torneo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Casadei torna a segnare con il Torino: rimpianto Inter? Le cifre della cessione Leggi anche: Verona Torino 0-3: Casadei, l’ex Simeone e (super) Njie! Baroni torna a vincere, troppo poco per Zanetti Leggi anche: Bisseck via dall’Inter, le cifre: affare con la rivale per il sostituto Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. I Top&Flop di Verona-Torino; Serie A, Verona-Torino 0-3: decidono l'ex Simeone, Casadei e Njie; Casadei lascia il Torino? Già pronto il sostituto: i temi granata sui giornali; Serie A, top 11 italiani 18a giornata: Falcone le para tutte, Bartesaghi promosso anche da centrale e Colombo salpa. Uno squillo passato sotto traccia: Casadei si è sbloccato in questa Serie A con il Torino - Non tutti forse ci avranno immediatamente posto l'attenzione, ma tra le buone notizie emerse per il Torino dalla vittoria di ieri sul campo dell'Hellas. tuttomercatoweb.com

Il Torino cala il tris al Bentegodi: l'ex Simeone, Casadei e Njie inguaiano Zanetti - Apre le marcature l'ex Simeone, la chiudono nel finale Casadei e Njie che vanno ad appesantire la situazione del Verona di Zanetti. fantacalcio.it

Serie A, Verona-Torino 0-3: decidono l'ex Simeone, Casadei e Njie - Vittoria importante per il Torino nella diciottesima giornata di Serie A: i granata, infatti, vincono 3- msn.com

#VeronaTorino 0-3: #Simeone, #Casadei e #Njie tornano a gioire, l'Hellas scende all'ultimo posto. #SerieA #HellasVerona #Torino - facebook.com facebook

Da Torino - Il #Napoli può tornare su #Casadei: si pensa a uno scambio con Vergara x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.