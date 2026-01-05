Carrara fra luci e ombre Cautela negli acquisti

A Carrara, il primo giorno di saldi invernali si presenta con un clima di prudenza. I clienti si mostrano cauti nelle scelte, mentre i negozianti attendono con attenzione l’andamento delle vendite. Questa fase di liquidazioni porta con sé luci e ombre, riflettendo un mercato che, pur presente, mostra segnali di incertezza e di attenzione nei comportamenti di acquisto.

Primo giorno di saldi tra luci e ombre: clienti cauti e commercianti in attesa. L'inizio delle liquidazioni invernali nei negozi cittadini restituisce una fotografia in chiaroscuro, fatta di locali pieni di sguardi, ma non sempre di scontrini. Dietro le vetrine addobbate con cartelli e percentuali aggressive, si nasconde un clima di attesa e preoccupazione che molti commercianti non provano a mascherare. A Carrara, nello storico negozio Cocomà, Elena Costi parla senza giri di parole di una prima giornata "triste, sottotono, fuori dalle aspettative". Il confronto con lo scorso anno è impietoso, con la sperenza che nei prossimi giorni la situazione possa migliorare.

