Carlo Verdone avverte i suoi fan sulla festa fake | Attenzione è una truffa
Carlo Verdone ha avvertito i suoi fan di una festa falsa che circola online. La manifestazione, a pagamento con un costo di 200 euro, promette di offrire un saluto e un ringraziamento da parte dell’attore e regista romano. Si tratta di un’iniziativa truffaldina, quindi si consiglia di prestare attenzione e di verificare sempre le fonti ufficiali prima di partecipare a eventi di questo tipo.
Una festa riservata a tutti i fan di Carlo Verdone, che dovranno versare 200 euro per partecipare, e durante la quale il simbolo della comicità romana saluterà e ringrazierà i presenti. Questa è ovviamente una truffa denunciata direttamente e pubblicamente dall’attore romano attraverso i suoi. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Carlo Verdone alla Festa del Cinema: "Vita da Carlo 4 è una dedica ai giovani. Alvaro Vitali? Contento che l'ultima cosa l'abbia fatta con me"
Leggi anche: Profilo fake ‘Episcopo Sindaca’ sta contattando cittadini ignari sui social: "Attenzione, è una truffa!"
Negli auguri di Buon Anno Nuovo Carlo Verdone avverte della truffa a suo nome (VIDEO).
Christian De Sica compie 75 anni: fu compagno di scuola di Carlo Verdone, ha lavorato come cameriere, chi è la moglie Silvia, 7 segreti - L'attore e regista, figlio di Vittorio De Sica e dell'attrice spagnola Maria Mercader, è nato a Roma il 5 gennaio 1951 ... corriere.it
Video di Carlo Verdone, prima gli auguri di buon anno e poi l'avvertimento: «Gira una mail a mio nome, occhio che è una truffa» - L'attore mette in guardia i fan: «Gira un’email "Carlo Verdone Italy Management" dove vi invito a una grande festa e vi faccio pagare 200 euro. msn.com
Quanti figli ha Christian De Sica e chi è sua moglie? La parentela con Carlo Verdone - Scopri tutti i dettagli sulla vita privata di Christian De Sica: dall'amore iconico con la moglie, Silvia Verdone, al legame profondo con i due figli, Brando e Maria Rosa. tag24.it
Sta circolando online una email ingannevole che sfrutta il suo nome e la dicitura “Carlo Verdone Italy Management” - facebook.com facebook
Carlo Verdone, prima gli auguri di buon anno e poi l'avvertimento: «Gira una mail a mio nome, occhio che è una truffa» x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.