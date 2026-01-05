Carlo Verdone avverte i suoi fan sulla festa fake | Attenzione è una truffa

Carlo Verdone ha avvertito i suoi fan di una festa falsa che circola online. La manifestazione, a pagamento con un costo di 200 euro, promette di offrire un saluto e un ringraziamento da parte dell’attore e regista romano. Si tratta di un’iniziativa truffaldina, quindi si consiglia di prestare attenzione e di verificare sempre le fonti ufficiali prima di partecipare a eventi di questo tipo.

Video di Carlo Verdone, prima gli auguri di buon anno e poi l'avvertimento: «Gira una mail a mio nome, occhio che è una truffa» - L'attore mette in guardia i fan: «Gira un’email "Carlo Verdone Italy Management" dove vi invito a una grande festa e vi faccio pagare 200 euro. msn.com

Quanti figli ha Christian De Sica e chi è sua moglie? La parentela con Carlo Verdone - Scopri tutti i dettagli sulla vita privata di Christian De Sica: dall'amore iconico con la moglie, Silvia Verdone, al legame profondo con i due figli, Brando e Maria Rosa. tag24.it

Sta circolando online una email ingannevole che sfrutta il suo nome e la dicitura “Carlo Verdone Italy Management” - facebook.com facebook

Carlo Verdone, prima gli auguri di buon anno e poi l'avvertimento: «Gira una mail a mio nome, occhio che è una truffa» x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.