Caressa e Di Canio litigano in tv per il gol di Scalvini in Atalanta-Roma | È regolamento!

Durante la trasmissione televisiva, Caressa e Di Canio si sono confrontati sul gol di Scalvini in Atalanta-Roma, discutendo sulla validità della rete. Il conduttore ha evidenziato come le polemiche sugli arbitri siano sempre più frequenti e come la credibilità delle decisioni arbitrali rappresenti un tema di crescente attualità nel calcio italiano.

RISSA FURIBONDA IN DIRETTA TRA IL ROMANISTA CARESSA E IL LAZIALE DI CANIO SU SCALVINI-SVILAR (ATALANTA-ROMA) "C'è un intervento netto di Scalvini su Svilar!" "Ma netto di cosa, Fabio Ma questa è spalla, non è braccio! Ma dai! Ma de - facebook.com facebook

Di Canio impazzisce in diretta perché caressa dice che il Gol dell’Atalanta x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.