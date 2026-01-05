Caressa e Di Canio litigano in tv per il gol di Scalvini in Atalanta-Roma | È regolamento!

Durante la trasmissione televisiva, Caressa e Di Canio si sono confrontati sul gol di Scalvini in Atalanta-Roma, discutendo sulla validità della rete. Il conduttore ha evidenziato come le polemiche sugli arbitri siano sempre più frequenti e come la credibilità delle decisioni arbitrali rappresenti un tema di crescente attualità nel calcio italiano.

La rete che ha deciso il match di campionato a Bergamo è argomento molto caldo in trasmissione. Il conduttore sottolinea come l'argomento arbitri sia ormai diventato "esplosivo" e vi sia "proprio un problema di credibilità". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

