Caressa e Di Canio litigano in tv per il gol di Scalvini in Atalanta-Roma | È regolamento!
Durante la trasmissione televisiva, Caressa e Di Canio si sono confrontati sul gol di Scalvini in Atalanta-Roma, discutendo sulla validità della rete. Il conduttore ha evidenziato come le polemiche sugli arbitri siano sempre più frequenti e come la credibilità delle decisioni arbitrali rappresenti un tema di crescente attualità nel calcio italiano.
La rete che ha deciso il match di campionato a Bergamo è argomento molto caldo in trasmissione. Il conduttore sottolinea come l'argomento arbitri sia ormai diventato "esplosivo" e vi sia "proprio un problema di credibilità". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Di Canio attacca in tv sul gol preso dall’Inter al 93° con l’Atletico: “Guardate Barella, è gravissimo”
Leggi anche: Atalanta-Roma 1-0. Il ritorno amaro di Gasp a Bergamo: gol decisivo di Scalvini
Caressa e Di Canio litigano in tv per il gol di Scalvini in Atalanta-Roma: È regolamento!.
Di Canio, scintille sul gol di Scalvini contro la Roma: “Proteste scandalose". Caressa reagisce così - L'ex calciatore e il giornalista protagonisti in diretta di un botta e risposta sulla rete convalidata all'Atalanta. corrieredellosport.it
RISSA FURIBONDA IN DIRETTA TRA IL ROMANISTA CARESSA E IL LAZIALE DI CANIO SU SCALVINI-SVILAR (ATALANTA-ROMA) "C'è un intervento netto di Scalvini su Svilar!" "Ma netto di cosa, Fabio Ma questa è spalla, non è braccio! Ma dai! Ma de - facebook.com facebook
Di Canio impazzisce in diretta perché caressa dice che il Gol dell’Atalanta x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.