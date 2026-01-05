Capriolo aggredita a colpi di forbice dal marito | lo aveva già denunciato per violenze
A Capriolo, Brescia, una donna è stata ferita con un coltello dal marito, Pasquale Racciopoli, già denunciato per violenze precedenti. L'aggressione è avvenuta mentre Rita Manganelli indossava il pigiama. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni familiari e precedenti denunce, evidenziando la gravità delle situazioni di violenza domestica e la necessità di interventi efficaci.
capriolo (Brescia), 5 gennaio 2026 – Rita Manganelli, la donna aggredita a colpi di forbice dal marito Pasquale Racciopoli, era in pigiama quando il fatto è accaduto. A fare luce su questo dettaglio saranno gli investigatori. Perché la 45enne campana, da pochi anni a Capriolo, non avrebbe dovuto essere in casa Si salva dal marito. Ferita a forbiciate: "Vi prego, aiutatemi" Pochi giorni prima aveva denunciato il marito per violenze. E per questo motivo era stato attivato il Codice Rosso e lei si era allontanata dall’abitazione. I figli, di cui due maggiorenni e un minorenne, se ne erano già andati, almeno per un periodo, a causa di una parente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
