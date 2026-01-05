Cappuccio calato sul volto ruba al supermercato | viene fermato dalla polizia

Un uomo con il volto coperto dal cappuccio e dagli scalda collo è stato fermato dalla polizia nei pressi del Penny Market di Via Modigliani, a Brescia. La sua presenza sospetta ha attirato l’attenzione degli agenti, che hanno proceduto ai controlli. L’episodio evidenzia l’importanza di segnalare comportamenti anomali per garantire la sicurezza della comunità.

Con il volto coperto dal cappuccio delle felpe e gli scalda collo giravano con fare sospetto nei pressi del Penny Market di Via Modigliani, a Brescia. I due uomini sono entrati nel mirino di una pattuglia della polizia di stato, impegnata nei controlli anti-rapine in città. Alla vista degli.

