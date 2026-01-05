Capotreno ucciso in stazione | ecco chi era il 34enne

Lunedì 5 gennaio, nei pressi della stazione di Bologna, si è verificato il tragico omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni di Trenitalia. La notizia ha suscitato grande commozione e attenzione, portando alla luce i dettagli di un episodio che ha colpito profondamente la comunità locale e il settore dei trasporti.

