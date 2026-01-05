Capotreno ucciso alla stazione di Bologna Accoltellato all' addome assassino in fugaAl vaglio le immagini della videosorveglianza

Un capotreno di 34 anni di Trenitalia è stato trovato morto nelle vicinanze del parcheggio del piazzale Ovest a Bologna. L’uomo è stato accoltellato all’addome e l’aggressore è in fuga. Sono in corso le indagini, con l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire quanto accaduto. La polizia sta lavorando per chiarire le circostanze di questa vicenda.

Capotreno ucciso a coltellate a Bologna nel parcheggio della stazione - Un uomo di 34 anni che, dai primi accertamenti, risulta essere un dipendente di Trenitalia, molto probabilmente con il ruolo di capotreno, e' ... iltempo.it

Capotreno 34enne trovato morto in zona stazione a Bologna: “Ucciso a coltellate” - Il corpo del 34enne è stato trovato nel piazzale Ovest della stazione. ilfattoquotidiano.it

La polizia ha identificato e denunciato un 51enne che si muoveva a bordo dei convogli in Veneto spacciandosi per capotreno. Sul web caricava i video per vantarsi di come traeva in inganno i passeggeri - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.