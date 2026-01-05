Capotreno ucciso alla stazione di Bologna Accoltellato all' addome assassino in fuga al vaglio le immagini della videosorveglianza
Un capotreno di 34 anni è stato trovato morto alla stazione di Bologna, vicino al parcheggio del piazzale Ovest riservato ai dipendenti. L’uomo è stato accoltellato all’addome e si indaga sulla dinamica dell’accaduto, con le immagini delle telecamere di sorveglianza al vaglio degli inquirenti. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio, al momento senza arresti.
