Capotreno ucciso a coltellate nella stazione di Bologna assassino in fuga

Nella stazione di Bologna, un capotreno di 34 anni è stato vittima di un'aggressione con arma da taglio, risultando deceduto. Le autorità stanno indagando sull'accaduto e ricercano il possibile responsabile, tuttora in fuga. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale, mentre le forze dell'ordine proseguono le indagini per chiarire le circostanze del fatto.

Un capotreno di 34 anni è stato ucciso a coltellate nei pressi della stazione di Bologna. Ancora nessuna indicazione su chi sia il responsabile dell'omicidio, fuggito. La polizia analizzerà le immagini della videosorveglianza. Il giovane lavorava per Trenitalia, e si trovava in una zona non accessibile ai viaggiatori quando è stato colpito.

