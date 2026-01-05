Capotreno ucciso a coltellate nel parcheggio dipendenti della stazione di Bologna | aveva 34 anni

Un capotreno di 34 anni è stato trovato vittima di un'aggressione con coltellate nel parcheggio dei dipendenti della stazione di Bologna, nel piazzale Ovest, lunedì sera poco prima delle 19. La polizia sta indagando sulle circostanze dell'accaduto. L'episodio ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale, mentre le forze dell'ordine cercano di fare luce sulla vicenda.

È stato trovato morto nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna, poco prima delle 19 di lunedì. La vittima è Alessandro Ambrosio, un capotreno di Trenitalia di 34 anni e sarebbe stato ucciso a coltellate all'addome, secondo quanto trapela. Sul posto sono intervenuti la polizia ferroviaria e la squadra mobile, con il medico legale, coordinati dal pm Michele Martorelli. Sono in corso anche rilievi scientifici. Si tratta di un'area che porta al parcheggio riservato ai dipendenti, non aperta ai viaggiatori. Al vaglio le telecamere dei sistemi di videosorveglianza interni ed esterni.

