Capotreno di Trenitalia ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione di Bologna | aveva 34 anni aggressore in fuga

Un capotreno di Trenitalia di 34 anni è stato trovato morto nel parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna, presumibilmente vittima di un'aggressione con arma da taglio. L’incidente è avvenuto lunedì 5 gennaio poco prima delle 19, mentre l’aggressore è attualmente in fuga. La vicenda ha suscitato attenzione e si attendono aggiornamenti sulle indagini in corso.

Un capotreno di Trenitalia di 34 anni è stato trovato morto poco prima delle 19 di oggi – lunedì 5 gennaio -, presumibilmente ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Sul posto, la polizia ferroviaria e la squadra mobile, con il medico legale, coordinati dal pm Michele Martorelli. Sono in corso anche i rilievi scientifici. La ricostruzione. L'aggressione è avvenuta in un'area che porta al parcheggio riservato ai dipendenti, non aperta ai viaggiatori. Saranno acquisite le telecamere della zona. Il dipendente – scrive il Corriere della Sera – è stato trovato in un lago di sangue.

