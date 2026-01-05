Capotreno di 34 anni ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione di Bologna

Un giovane capotreno di 34 anni è stato trovato senza vita nel parcheggio della stazione centrale di Bologna. La vittima potrebbe essere stata colpita con un'arma da taglio. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire i fatti e individuare eventuali responsabili.

