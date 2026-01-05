Capello svela l’aneddoto | Quella volta fummo contestati dai tifosi entrarono a Trigoria durante l’allenamento… Ecco cosa successe

Capello ricorda un episodio significativo: «Quella volta fummo contestati dai tifosi, entrarono a Trigoria durante l’allenamento…» Un ricordo che sottolinea le tensioni tra Juve e Roma. L’ex allenatore, doppio ex di entrambe le società, ha commentato la difficile lotta per il quarto posto tra le due squadre, offrendo uno spaccato della rivalità e delle emozioni che la caratterizzano.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.