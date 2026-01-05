Capello svela l’aneddoto | Quella volta fummo contestati dai tifosi entrarono a Trigoria durante l’allenamento… Ecco cosa successe
Capello ricorda un episodio significativo: «Quella volta fummo contestati dai tifosi, entrarono a Trigoria durante l’allenamento…» Un ricordo che sottolinea le tensioni tra Juve e Roma. L’ex allenatore, doppio ex di entrambe le società, ha commentato la difficile lotta per il quarto posto tra le due squadre, offrendo uno spaccato della rivalità e delle emozioni che la caratterizzano.
Capello, doppio ex di Juve e Roma, si è espresso così a proposito della lotta al quarto posto tra le due squadre. Le sue dichiarazioni Fabio Capello, doppio ex di lusso, analizza sulle colonne de La Gazzetta dello Sport la corsa al quarto posto tra Juventus e Roma. IL MOMENTO DELLE DUE SQUADRE «Sono ancora . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Hernanes confessa questo retroscena: «Quella volta che ruppi un computer durante il derby Juve Torino. Ecco cosa successe» – VIDEO
Leggi anche: Zebina ricorda lo scudetto con Capello: «Una giornata memorabile. Le racconto un aneddoto sul giorno di Roma Parma: abbracciando Mboma successe questo»
"Sinner stava per finire in ospedale in Australia": Binaghi svela il retroscena su Jannik. E non solo... - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.