Capello | Contro il Lecce ho visto un’ottima Juve Purtroppo il risultato non è stato positivo Mercato di gennaio? Cosa serve ai bianconeri
Capello ha analizzato la recente prestazione della Juventus contro il Lecce, sottolineando l’ottimo rendimento della squadra nonostante il risultato sfavorevole. Nella sua intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ex allenatore ha anche commentato le esigenze di mercato per i bianconeri a gennaio, evidenziando le aree su cui intervenire per migliorare la competitività e rinforzare il gruppo in vista della corsa al quarto posto con la Roma.
Capello in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha fatto il punto sulla Juventus e sulla corsa al quarto posto con la Roma. Le sue parole. Fabio Capello, doppio ex di lusso, analizza sulle colonne de La Gazzetta dello Sport la corsa al quarto posto tra Juventus e Roma. IL MOMENTO DELLE DUE SQUADRE « Sono ancora pericolose e in corsa per tutto, a mio parere. Gli scontri diretti accorceranno la classifica e, analizzando le partite, ho visto un’ottima Juventus: purtroppo non ha vinto avendo commesso un errore su cui è stata castigata, però l’ho notata giocare con grinta, velocità e qualità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
