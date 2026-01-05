Capello | Arbitri mafia al Var ci vogliono ex giocatori E su Calciopoli…
(Adnkronos) – Fabio Capello all'attacco del sistema arbitrale. In un'intervista al quotidiano spagnolo Marca, l'ex allenatore (tra le altre) di Milan, Juve, Roma e Real Madrid ha parlato in maniera durissima del sistema arbitrale: "Il Var? Una casta chiusa. Gli arbitri sono una mafia. Non vogliono contare sugli ex giocatori per il Var, gente che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
