Caos all' aeroporto di Orio al Serio | notte da incubo per migliaia di passeggeri anche lecchesi

Nella notte, l'aeroporto di Orio al Serio ha vissuto un intenso disservizio, causando disagi a migliaia di passeggeri, tra cui molti provenienti dalla provincia di Lecco. La situazione ha determinato ritardi e cancellazioni, influenzando i programmi di viaggio di numerosi viaggiatori. Questa criticità evidenzia le sfide operative di uno degli scali più trafficati della Lombardia.

Una notte da dimenticare per migliaia di viaggiatori, tra cui numerosi lecchesi che ogni giorno utilizzano l'aeroporto di Orio al Serio per i propri spostamenti. Lo scalo bergamasco è rimasto paralizzato dalla serata di sabato 3 gennaio fino alle prime ore di domenica 4 gennaio a causa di un.

«Problema tecnico e bassa visibilità», caos all’aeroporto di Orio per voli cancellati, dirottati e in ritardo - Nella serata di sabato 3 gennaio ripercussioni al traffico aereo a causa di «un problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale» e delle «contestuali condizioni di bassa visibilità ... ecodibergamo.it

Guasto al radar, caos all’aeroporto di Orio al Serio: cancellati e dirottati decine di voli - Nella serata di sabato 3 gennaio un problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale Enav ha comportando la riduzione della capacità operativa dello scalo bergamasco ... msn.com

Continuano i disagi per centinaia di italiani bloccati all’aeroporto di Sharm El Sheikh dopo la cancellazione di numerosi voli. Alla base del caos un guasto alle comunicazioni degli aeroporti in Grecia, che ha avuto ripercussioni a catena sul traffico aereo intern - facebook.com facebook

Caos all'aeroporto di Orio al Serio: ben 63 voli in arrivo e 39 in partenza hanno registrato ritardi, cancellazioni o dirottamenti. #aeroporto x.com

