Cantù come Arancia Meccanica | donna massacrata in strada per rubarle la borsa

Ieri sera, nel centro di Cantù, si è verificato un episodio di violenza durante il quale una donna è stata aggredita e derubata della borsa. L’accaduto, avvenuto poco dopo le 22.30, ha scosso la comunità locale, evidenziando la presenza di episodi di criminalità nel territorio. La polizia sta conducendo le indagini per identificare i responsabili e fare piena luce sull’accaduto.

