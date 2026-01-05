Cantù come Arancia Meccanica | donna massacrata in strada per rubarle la borsa
Ieri sera, nel centro di Cantù, si è verificato un episodio di violenza durante il quale una donna è stata aggredita e derubata della borsa. L’accaduto, avvenuto poco dopo le 22.30, ha scosso la comunità locale, evidenziando la presenza di episodi di criminalità nel territorio. La polizia sta conducendo le indagini per identificare i responsabili e fare piena luce sull’accaduto.
Ieri sera, 4 gennaio, poco dopo le 22.30, il centro di Cantù si è trasformato in uno scenario di violenza brutale. In via Unione, a pochi passi dalle abitazioni, una donna di 67 anni è stata aggredita con ferocia.La vittima stava rientrando a casa insieme al marito, 68 anni, ex dipendente. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: San Giorgio a Cremano, aggredisce una donna per rubarle la borsa: arrestato 23enne
Leggi anche: Butta a terra una donna e la riempie di calci e pugni per rubarle la borsa: 23enne arrestato nel Napoletano
"Arancia Meccanica" a Massa, donna aggredita in casa da un pregiudicato - Si trovava da sola nella propria abitazione, quando un estraneo si è improvvisamente palesato davanti a lei e l'ha aggredita con violenza al punto da provocarle un trauma cranico. ilgiornale.it
Arancia meccanica a Teramo, donna legata e rapinata dai banditi incappucciati - Notte da incubo per una donna di 64anni, ostaggio di due uomini a volto scoperto e armati di grossi cacciaviti. ilmessaggero.it
Arancia meccanica alla Rustica: donna sfregiata con l’acido - L arancia meccanica è avvenuta ieri nel quartiere periferico di La Rustica e nel mirino di due balordi è finita una donna di ... ilgiornale.it
Anatra con Arancia L’incontro perfetto tra la ricchezza della carne e la vitalità degli agrumi. Un classico della tradizione che parla d’autunno e di eleganza. BETTERSUSHI GAVARDO Via Guido Franchi, 15 25085 Gavardo BS FORMULA ALL YOU CAN EA - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.