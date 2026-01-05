Cantù | cercano di prelevare con una carta bancomat rapinata due arresti

A Cantù, il 5 gennaio 2025, due persone sono state arrestate dai carabinieri del Radiomobile dopo aver tentato di utilizzare una carta bancomat rapinata a una donna. Gli investigatori sono intervenuti prontamente, riuscendo a bloccare i responsabili prima che potessero compiere ulteriori azioni. L’intervento evidenzia l’efficacia delle attività di controllo e prevenzione sul territorio.

Cantù, 5 gennaio 2025 – Hanno certato di utilizzare una carta bancomat rapinata poco prima a una donna, ma sono stati subito individuati e arrestati dai carabinieri del Radiomobile di Cantù. I militari li hanno bloccati la notte di domenica poche ore dopo l'aggressione a una coppia, marito e moglie di 67 e 68 anni, avvenuta in via Unione alle 22.30. M arito e moglie erano stati rapinati, prendendo di mira in particolare la donna, a cui è stata strappata la borsa, ferendola a un braccio e una mano. Mentre veniva medicata all'ospedale di Cantù, dove i medici l'hanno dimessa con una prognosi di 15 giorni, è stata allertata la pattuglia, ai componenti della quale i due hanno raccontato l'accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

