Cantieri stradali nel Veronese modifiche alla viabilità su due provinciali

La Provincia di Verona ha annunciato modifiche alla viabilità in alcune zone del Veronese, con l’istituzione di sensi unici alternati e limiti di velocità a 30 km/h su tratti delle strade provinciali, tra cui la SP 44

