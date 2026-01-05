Cantata Anarchica a Napoli per Fabrizio De André 2026
La Cantata Anarchica a Napoli, dedicata a Fabrizio De André, torna nel 2026 per la sua sesta edizione. Organizzata da Carmen Nuzzo, questa iniziativa collettiva celebra la figura del cantautore attraverso momenti di musica e condivisione. Un’occasione per mantenere vivo il patrimonio culturale e musicale di De André, in un contesto di partecipazione e rispetto.
Torna a Napoli la Cantata Anarchica, l’evento collettivo dedicato a Fabrizio De André organizzato da Carmen Nuzzo, giunto alla sesta edizione. L’appuntamento è per sabato 11 gennaio 2026, dalle ore 20, a Piazza del Plebiscito (in caso di pioggia alla Galleria Umberto I), in contemporanea con. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Teatro del Lido. Domenica 19 ottobre il pianista jazz Danilo Rea omaggia in concerto Fabrizio De André con “Tribute to Fabrizio De André”
Leggi anche: De André canta De André "Best of 2026": al Rossetti il nuovo tour del figlio Cristiano
Cantata Anarchica a Napoli per Fabrizio De André 2026 - Torna a Napoli la Cantata Anarchica, l’evento collettivo dedicato a Fabrizio De André organizzato da Carmen Nuzzo, giunto alla sesta edizione. napolitoday.it
Fabrizio De André, una lunga ballata in piazza Duomo: la Cantata Anarchica per l’omaggio al cantautore scomparso - «Ricordo con grande affetto e fin dalla sua prima edizione, la Cantata Anarchica dedicata a Fabrizio. milano.corriere.it
A Cagliari e Sassari arriva la Cantata Anarchica - Si può partecipare con voci, canzonieri, mani, piedi e strumenti di ogni tipo: chitarre, armoniche, fisarmoniche, archi e percussioni. unionesarda.it
È giunta alla 6ª edizione la Cantata Anarchica per ricordare Fabrizio De André a Napoli, in contemporanea con molte altre piazze italiane. Si svolgerà l’11 Gennaio 2026 dalle ore 20, nella ricorrenza dei 27 anni in cui siamo rimasti tutti un po’ più orfani, ca - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.