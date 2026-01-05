Cantata Anarchica a Napoli per Fabrizio De André 2026

Da napolitoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cantata Anarchica a Napoli, dedicata a Fabrizio De André, torna nel 2026 per la sua sesta edizione. Organizzata da Carmen Nuzzo, questa iniziativa collettiva celebra la figura del cantautore attraverso momenti di musica e condivisione. Un’occasione per mantenere vivo il patrimonio culturale e musicale di De André, in un contesto di partecipazione e rispetto.

Torna a Napoli la Cantata Anarchica, l’evento collettivo dedicato a Fabrizio De André organizzato da Carmen Nuzzo, giunto alla sesta edizione. L’appuntamento è per sabato 11 gennaio 2026, dalle ore 20, a Piazza del Plebiscito (in caso di pioggia alla Galleria Umberto I), in contemporanea con. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Teatro del Lido. Domenica 19 ottobre il pianista jazz Danilo Rea omaggia in concerto Fabrizio De André con “Tribute to Fabrizio De André”

Leggi anche: De André canta De André "Best of 2026": al Rossetti il nuovo tour del figlio Cristiano

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Cantata Anarchica a Napoli per Fabrizio De André 2026 - Torna a Napoli la Cantata Anarchica, l’evento collettivo dedicato a Fabrizio De André organizzato da Carmen Nuzzo, giunto alla sesta edizione. napolitoday.it

Fabrizio De André, una lunga ballata in piazza Duomo: la Cantata Anarchica per l’omaggio al cantautore scomparso - «Ricordo con grande affetto e fin dalla sua prima edizione, la Cantata Anarchica dedicata a Fabrizio. milano.corriere.it

A Cagliari e Sassari arriva la Cantata Anarchica - Si può partecipare con voci, canzonieri, mani, piedi e strumenti di ogni tipo: chitarre, armoniche, fisarmoniche, archi e percussioni. unionesarda.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.