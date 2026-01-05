Cantata Anarchica a Napoli per Fabrizio De André 2026

La Cantata Anarchica a Napoli, dedicata a Fabrizio De André, torna nel 2026 per la sua sesta edizione. Organizzata da Carmen Nuzzo, questa iniziativa collettiva celebra la figura del cantautore attraverso momenti di musica e condivisione. Un’occasione per mantenere vivo il patrimonio culturale e musicale di De André, in un contesto di partecipazione e rispetto.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.