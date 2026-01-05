Cancro al seno creata pasta iniettabile per la ricostruzione delle mammelle dopo l'asportazione

Una nuova pasta iniettabile sviluppata dai ricercatori offre una soluzione innovativa per la ricostruzione del seno dopo l’asportazione per tumore. Questo metodo potrebbe semplificare e migliorare le procedure di ricostruzione mammaria, offrendo alle pazienti un’opzione meno invasiva e più precisa. La tecnologia rappresenta un passo avanti importante nel campo della chirurgia oncologica e della ricostruzione mammaria.

I ricercatori hanno messo a punto una pasta che può rivoluzionare le procedure di ricostruzione del seno a seguito dell'asportazione per un tumore. Si tratta di un biomateriale iniettabile che punta a ridurre l'invasività degli interventi di ripristino, migliorando sicurezza, accessibilità e tempi di guarigione per le donne sottoposte a mastectomia. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

