Cancelo sfumato che ne sarà di De Vrij e Acerbi?

L’interesse del Barcellona per João Cancelo potrebbe influire sulle future decisioni dell’Inter riguardo a De Vrij e Acerbi. Con questa possibile svolta, la strategia di mercato dei nerazzurri potrebbe dover essere rivista, considerando anche le esigenze della rosa e le nuove opportunità di mercato. La situazione rimane in evoluzione, e sarà importante seguire gli sviluppi per comprendere le implicazioni per la squadra e i suoi giocatori.

L’inserimento del Barcellona nella corsa a João Cancelo rischia seriamente di complicare i piani dell’Inter. Il club blaugrana ha infatti presentato una proposta di prestito all’Al-Hilal, proprio la mossa che il laterale portoghese stava aspettando prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro. Nelle prossime ore si capirà se il Barça riuscirà a trovare l’intesa con il club saudita, ma l’operazione ha già effetti collaterali importanti anche sul fronte nerazzurro. In ballo, infatti, non c’è solo Cancelo, ma anche il destino di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, entrambi finiti nei discorsi tra Inter e Al-Hilal come possibili contropartite gradite a Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Calciomercato Inter, Acerbi o de Vrij la chiave per Cancelo? Uno dei due ha già fatto sapere che… Leggi anche: Inter, Acerbi e de Vrij in bilico: il futuro dipende da Cancelo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Sfumato Cancelo Proverei Bisseck quinto. Gamba, fisicità, centimetri, chiude sul secondo palo. x.com Se il Barcellona ha inviato la prima offerta ufficiale la trattativa per Cancelo è terminata. Per l’ennesima volta non riusciamo a prendere un giocatore Top. Per l’ennesima volta Marotta ha parlato senza avere in mano nulla. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.