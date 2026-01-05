Cancelo non va all’Inter beffa atroce per Marotta | il portoghese ha snobbato i nerazzurri La sua scelta finale

Da juventusnews24.com 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

João Cancelo non si trasferirà all’Inter, una decisione che rappresenta una delusione per la dirigenza nerazzurra. Nonostante le trattative in corso, il calciatore portoghese ha scelto di non accettare l’offerta, preferendo altre destinazioni. Questa scelta conclude una possibilità che aveva alimentato aspettative, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori con un certo rammarico. La decisione definitiva di Cancelo è un elemento da considerare nel mercato estivo.

è questa. Il calciomercato invernale entra nel vivo con un colpo di scena che riguarda il futuro di  João Cancelo, accostato negli scorsi giorni anche alla Juve. Nonostante l’accelerazione dell’Inter nelle ultime ore, il laterale portoghese sembra ormai aver sciolto le riserve, puntando con decisione verso il ritorno al  Barcellona. La sua avventura in Arabia Saudita con l’Al-Hilal è ufficialmente giunta al capolinea, dopo la rottura definitiva con il club saudita che lo ha portato a essere escluso dalle liste ufficiali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

cancelo non va all8217inter beffa atroce per marotta il portoghese ha snobbato i nerazzurri la sua scelta finale

© Juventusnews24.com - Cancelo non va all’Inter, beffa atroce per Marotta: il portoghese ha snobbato i nerazzurri. La sua scelta finale

Leggi anche: Cancelo Inter, Marotta prova a convincere il portoghese, ma i nerazzurri non sono gli unici pretendenti

Leggi anche: Cancelo Inter, Marotta ora ha fretta: ultimatum al portoghese! Il piano per anticipare il Barcellona

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.