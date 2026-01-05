Cancelo non va all’Inter beffa atroce per Marotta | il portoghese ha snobbato i nerazzurri La sua scelta finale

João Cancelo non si trasferirà all’Inter, una decisione che rappresenta una delusione per la dirigenza nerazzurra. Nonostante le trattative in corso, il calciatore portoghese ha scelto di non accettare l’offerta, preferendo altre destinazioni. Questa scelta conclude una possibilità che aveva alimentato aspettative, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori con un certo rammarico. La decisione definitiva di Cancelo è un elemento da considerare nel mercato estivo.

