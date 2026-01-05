Cancelo non va all’Inter beffa atroce per Marotta | il portoghese ha snobbato i nerazzurri La sua scelta finale
João Cancelo non si trasferirà all’Inter, una decisione che rappresenta una delusione per la dirigenza nerazzurra. Nonostante le trattative in corso, il calciatore portoghese ha scelto di non accettare l’offerta, preferendo altre destinazioni. Questa scelta conclude una possibilità che aveva alimentato aspettative, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori con un certo rammarico. La decisione definitiva di Cancelo è un elemento da considerare nel mercato estivo.
è questa. Il calciomercato invernale entra nel vivo con un colpo di scena che riguarda il futuro di João Cancelo, accostato negli scorsi giorni anche alla Juve. Nonostante l’accelerazione dell’Inter nelle ultime ore, il laterale portoghese sembra ormai aver sciolto le riserve, puntando con decisione verso il ritorno al Barcellona. La sua avventura in Arabia Saudita con l’Al-Hilal è ufficialmente giunta al capolinea, dopo la rottura definitiva con il club saudita che lo ha portato a essere escluso dalle liste ufficiali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Se dovesse andare in porto il ritorno di Joao Cancelo all'Inter, voi siete più: A) Team "Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano" B) Team "Minestra riscaldata" #fblifestyle - facebook.com facebook
Inter, Cancelo si allontana: il Barça ora vuole il portoghese. E fa il primo passo ufficiale x.com
