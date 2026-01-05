Il Barcellona ha presentato la sua prima offerta ufficiale all’Al-Hilal per João Cancelo. La proposta prevede un prestito con una riduzione dell’ingaggio a carico dei blaugrana. La trattativa rappresenta un passo importante nel mercato del club catalano, che valuta diverse opzioni per rinforzare la rosa. La decisione finale dipenderà dagli esiti delle trattative tra le parti coinvolte.

Accelerata improvvisa sul dossier João Cancelo. Il Barcellona ha inviato la prima offerta ufficiale all’ Al-Hilal: proposta di prestito, con una quota ridotta dell’ingaggio a carico dei blaugrana. La notizia è stata lanciata pochi istanti fa da Fabrizio Romano. La trattativa entra così nel vivo, mentre resta sul tavolo l’ accordo verbale già raggiunto la scorsa settimana tra l’ Inter e l’Al Hilal. La variabile decisiva è la volontà del giocatore: Cancelo aspetta il Barça, indicato come priorità assoluta. Situazione fluida, tempi stretti: la prossima mossa può essere quella decisiva. L'articolo proviene da ForzaInter. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Cancelo, mossa del Barcellona: prima offerta all’Al Hilal

