La Juventus ha ufficialmente abbandonato la candidatura di João Cancelo, che ora si concentra sulla possibilità di un ritorno in Europa. Con il club saudita Al-Hilal in uscita, il calciatore cerca una nuova squadra che possa valorizzare le sue qualità. Restano quindi due grandi contendenti: l’Inter e il Barcellona, che si contendono il suo acquisto in vista della prossima stagione.

Si chiude definitivamente la pista Juventus per João Cancelo. Il club bianconero non è più in corsa per l’esterno classe ’94, in uscita dall’ Al-Hilal e deciso a tornare protagonista in Europa. Lo scenario ora si restringe a due sole opzioni. Da una parte l’ Inter, che avrebbe già impostato un accordo di massima con il club saudita, valutando l’inserimento di una contropartita tecnica tra Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. Dall’altra il Barcellona, destinazione preferita dal giocatore, che però non ha ancora sciolto le riserve sull’operazione. La Juventus, dopo aver valutato il profilo nelle scorse settimane, si è chiamata fuori dal dossier, lasciando campo libero ai nerazzurri e ai blaugrana. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Cancelo, la Juve si defila: resta il duello Inter-Barcellona

