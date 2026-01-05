Cancelo Juventus sfuma definitivamente | accordo tra Inter e Al Hilal Ora si aspetta la decisione del calciatore

L’accordo tra Inter e Al Hilal per il trasferimento di João Cancelo si è concretizzato, segnando la fine delle trattative con la Juventus. La decisione definitiva ora spetta al calciatore, che deve valutare l’offerta e le proprie intenzioni. La situazione rappresenta un cambiamento importante nel mercato estivo, con un possibile addio di Cancelo dalla Serie A. Resta da capire quale sarà la scelta finale del calciatore e le conseguenze per le squadre coinvolte.

L’operazione Cancelo Juventus sembra ormai essere sfumata definitivamente. C’è l’accordo tra Inter e Al Hilal: ora la palla passa in mano al calciatore. La Juve osserva con estrema attenzione gli sviluppi legati al futuro di João Cancelo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su X, l’Inter avrebbe raggiunto un accordo verbale con la società saudita per il trasferimento del laterale. La notizia agita i piani dei bianconeri, che vedevano nell’ex difensore una possibile opportunità di mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Calciomercato Juve, ore decisive per la risposta di João Cancelo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

