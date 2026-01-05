Cancelo Inter svolta decisiva nella trattativa? Romano sicuro | settimana chiave per la chiusura e avvertimento dei nerazzurri all’Al Hilal

Nella trattativa per João Cancelo, si avvicina una fase cruciale. Secondo fonti, la settimana in corso potrebbe rappresentare il momento decisivo per la conclusione dell’affare, con Inter e Al Hilal impegnate nelle ultime discussioni. Marotta, Ausilio e Chivu sono già al lavoro per definire i dettagli, mentre Romano conferma l’importanza di questa fase nel processo di negoziazione.

Inter News 24 Cancelo Inter, aggiornamenti decisivi sul mercato da parte di Romano: Marotta espone la linea, Ausilio e Chivu pronti a chiudere. Arrivano aggiornamenti di assoluto rilievo sul fronte João Cancelo Inter, una delle operazioni più delicate e strategiche del mercato nerazzurro. A fare il punto è Fabrizio Romano, che ha chiarito come il corteggiamento dell'Inter nei confronti dell'esterno portoghese abbia ormai assunto una dimensione pubblica oltre che privata, segnale evidente di una trattativa entrata nella fase decisiva. Secondo quanto riferito, Giuseppe Marotta ha confermato apertamente l'intenzione del club di intervenire sugli esterni, ammettendo che il nome di João Cancelo, terzino portoghese di livello internazionale, è una pista concreta.

