Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha confermato un accordo tra João Cancelo e l’Inter, sottolineando che il trasferimento si concretizzerà solo in determinate circostanze. La trattativa, ancora in corso, rappresenta un’operazione importante per i nerazzurri, che potrebbero accogliere nuovamente il giocatore portoghese a Milano. Restano da definire i dettagli, ma l’intesa tra le parti appare consolidata in questa fase.

Inter News 24 Cancelo Inter, Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha fornito importanti aggiornamenti sul possibile arrivo di Cancelo in nerazzurro. Il calciomercato invernale dell’Inter ruota attorno a un nome che evoca grande fascino e qualità tecnica: quello di João Cancelo. La trattativa per riportare il portoghese a Milano è entrata in una fase cruciale, delineata da un intreccio di volontà tra club, agenti e desideri personali del calciatore. Sulla questione è intervenuto direttamente Beppe Marotta, il quale, prima del fischio d’inizio della sfida contro il Bologna, ha confermato come la società nerazzurra stia monitorando con attenzione ogni spiraglio utile per regalare a Cristian Chivu un rinforzo di caratura mondiale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cancelo Inter, Biasin conferma tutto: patto tra il portoghese e i nerazzurri. Tornerà a Milano solo in un caso

Leggi anche: Cancelo Inter, i nerazzurri valutano il portoghese visto i problemi con Inzaghi: c’è un problema. I dettagli

Leggi anche: Cancelo Inter, Marotta prova a convincere il portoghese, ma i nerazzurri non sono gli unici pretendenti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Biasin: “Accordo di massima tra Inter e Al-Hilal. Tutto nelle mani di Cancelo”; Biasin: “Cancelo aspetta il Barça prima di rispondere all’Inter. E dalla Catalogna…”; Biasin ribadisce quanto da noi anticipato: Accordo di massima Inter-Al Hilal, decisione nelle mani di Cancelo; Cancelo Inter l’agente Mendes al lavoro per aprire uno spiraglio! Ecco cosa serve | la rivelazione di Biasin.

Biasin: “Cancelo chiaro, questo il suo messaggio all’Inter che con l’Al-Hilal…” - Il giornalista parla della trattativa che si è aperta per l'acquisto di Cancelo che ha già giocato con la maglia nerazzurra nel 2017 ... msn.com