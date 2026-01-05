Cancelo GDM è certo | Accordo verbale tra l’Inter e l’Al Hilal | si attende…

Joao Cancelo, recentemente tornato al centro del mercato, è al centro di discussioni riguardo al suo futuro. Secondo fonti affidabili, si parla di un possibile accordo verbale tra l’Inter e l’Al Hilal. Le prossime ore saranno decisive per capire se questa trattativa porterà a un trasferimento o meno, mentre le parti coinvolte valutano attentamente tutte le opzioni disponibili.

Cancelo. Sono ore decisive per il futuro di Joao Cancelo, tornato al centro del mercato europeo e finito nel mirino dell’ Inter. Il club nerazzurro si è mosso con decisione per regalare a Cristian Chivu un rinforzo di alto livello sulla corsia destra, considerata l’assenza prolungata di Dumfries, il cui rientro non è atteso prima di marzo. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, l’ Inter ha già compiuto un passo fondamentale nella trattativa trovando un accordo verbale con l’ Al Hilal, club che di fatto ha messo Cancelo sul mercato. Cancelo: la scelta finale spetta a lui. Come spiegato dallo stesso Di Marzio, però, l’ultima parola spetta al giocatore: “ Inter e Al Hilal hanno trovato l’accordo per Joao Cancelo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Cancelo Juventus sfuma definitivamente: accordo tra Inter e Al Hilal. Ora si aspetta la decisione del calciatore

Leggi anche: Inter–Al Hilal, accordo trovato: ora la scelta spetta a Cancelo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Cancelo diventa un caso: lui spinge per il Barça, Inter in attesa. I dettagli Su Joao Cancelo, caso diventato più scivoloso, i nerazzurri non hanno certo perso fiducia, contano ancora di poter prima o poi arruolare l’esterno 31enne sulle terre che erano di D - facebook.com facebook

La vicenda #Cancelo mi ricorda certi giovani professionisti che cambiano continuamente il loro posto di lavoro con cinico opportunismo e senza mai senso di appartenenza. Sarà un pensiero anacronistico e demodé, ma non lamentiamoci se capiterà anche a x.com