Cancelo GDM è certo | Accordo verbale tra l’Inter e l’Al Hilal | ecco cosa si attende

Joao Cancelo è al centro di intense trattative tra l’Inter e l’Al Hilal, con un possibile accordo verbale in fase di definizione. Le decisioni si stanno chiarendo nelle ore decisive che potrebbero determinare il suo futuro nel calcio europeo. Restano da capire i dettagli di un’intesa che potrebbe segnare un cambiamento importante per il giocatore e le rispettive società.

Cancelo. Sono ore decisive per il futuro di Joao Cancelo, tornato al centro del mercato europeo e finito nel mirino dell' Inter. Il club nerazzurro si è mosso con decisione per regalare a Cristian Chivu un rinforzo di alto livello sulla corsia destra, considerata l'assenza prolungata di Dumfries, il cui rientro non è atteso prima di marzo. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, l' Inter ha già compiuto un passo fondamentale nella trattativa trovando un accordo verbale con l' Al Hilal, club che di fatto ha messo Cancelo sul mercato. Cancelo: la scelta finale spetta a lui. Come spiegato dallo stesso Di Marzio, però, l'ultima parola spetta al giocatore: " Inter e Al Hilal hanno trovato l'accordo per Joao Cancelo.

