Cancelo all'Inter decisa la deadline | uno tra Acerbi o de Vrij nell’operazione con l’Al Hilal
L’Inter ha stabilito una deadline per la cessione di Joao Cancelo, con una decisione imminente tra Acerbi e de Vrij nell’ambito dell’operazione con l’Al Hilal. Il calciatore portoghese ha tempo fino a martedì per scegliere, mentre si attende una possibile proposta dal Barcellona. La società segue con attenzione gli sviluppi, mantenendo aperte diverse opzioni per il mercato in entrata e in uscita.
