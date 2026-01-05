Cancelo all’Inter accordo raggiunto con l’Al Hilal | il portoghese è sempre più vicino al ritorno in Serie A L’indiscrezione non lascia dubbi

L’Inter ha raggiunto un accordo con l’Al Hilal per il trasferimento di Cancelo, che si avvicina così a un ritorno in Serie A. Questa operazione rappresenta un possibile sviluppo nelle trattative di mercato, confermando l’interesse del club a rinforzare la rosa con un elemento di esperienza internazionale. La conclusione della trattativa potrebbe essere ufficializzata nelle prossime settimane.

Calciomercato Inter News/ Cancelo, tutto fatto? No: manca il dettaglio più importante (oggi 4 gennaio 2026) - by l'affare con i nerazzurri perchè aspetterebbe una chiamata dal Barcellona. ilsussidiario.net

Perché per Cancelo all’Inter non è ancora fatta anche se l’Al Hilal ha accettato l’offerta nerazzurra - L'Inter ha incassato il via libera dell'Al Hilal per il prestito di Joao Cancelo, ma la trattativa resta bloccata ... fanpage.it

Cancelo è stato del tutto onesto con l’Inter: preferenza al Barcellona a cui però ha chiesto una risposta rapida. Se i blaugrana non faranno la loro offerta all’Al Hilal accetterà la proposta dei nerazzurri. L’Inter ha già l’accordo con i sauditi. x.com

Un giocatore dell'Inter andrà all'Al Hilal nell'operazione per Joao Cancelo - facebook.com facebook

