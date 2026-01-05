Cancellati dagli elenchi gli studenti fuori corso via la metà degli iscritti all’università | a cosa punta il piano della Grecia

La Grecia ha adottato un piano volto a ridurre significativamente il numero di studenti iscritti, eliminando oltre 300.000 fuori corso, pari a circa la metà degli iscritti totali. Questa misura mira a migliorare la qualità dell’istruzione e a ottimizzare le risorse universitarie, incentivando un percorso accademico più efficiente e sostenibile. Un intervento che riflette la volontà di riformare il sistema universitario nazionale e di incentivare la progressione degli studenti.

La Grecia ha depennato dalle liste universitarie più di 300mila studenti fuori corso, quasi la metà dell'intera popolazione studentesca nazionale. L'annuncio del ministero dell'Istruzione, arrivato venerdì scorso, ha riguardato chi aveva iniziato corsi di laurea quadriennali prima del 2017 senza più risultare attivo. Dei fuori corso storici, solo circa 35mila sono riusciti a rinnovare l'iscrizione, mentre tutti gli altri sono stati esclusi. La drastica operazione rappresenta la pietra tombale sul modello dell'«apprendimento permanente», una prassi molto radicata nel Paese che permetteva di mantenere lo status di studente anche durante lunghi periodi di inattività per necessità lavorative o personali.

