Canale5 resta accesa il 6 gennaio con Mattino Cinque | come cambia la programmazione dell'Epifania

Da fanpage.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 6 gennaio, Canale5 manterrà la sua attenzione sull'informazione con una puntata speciale di Mattino Cinque, che andrà in onda nell’Epifania prolungata rispetto al consueto. La programmazione del canale si adatta alle esigenze di questa giornata, offrendo agli spettatori un approfondimento dedicato a questa ricorrenza. Un modo per restare aggiornati e condividere momenti di informazione anche nel giorno dell’Epifania.

Canale5 continuerà a lasciare spazio all'informazione anche nel giorno dell'Epifania. Giovedì 6 gennaio andrà in onda una puntata speciale di Mattino Cinque che durerà più del solito. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: La Forza di una Donna ruba spazio a Uomini e Donne: ecco come cambia la programmazione di Canale5

Leggi anche: Cambia la programmazione di Canale5: La forza di una donna raddoppia, cancellata la striscia del Grande Fratello

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

canale5 resta accesa 6Canale5 resta accesa il 6 gennaio con Mattino Cinque: come cambia la programmazione dell’Epifania - Cambia la programmazione della mattinata, che lascia ampio spazio al programma condotto da Federica Panicucci e ... fanpage.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.