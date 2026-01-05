Campertone il ponte Morandi delle Cinque Terre sarà abbattuto Progetto faraonico per ritrovare la bellezza del paesaggio

Il viadotto Campertone, noto come il “Morandi” delle Cinque Terre, sarà demolito entro alcuni anni, nell’ambito di un progetto volto a valorizzare il paesaggio naturale. La decisione, annunciata a La Spezia, prevede un investimento di 39 milioni di euro e mira a preservare l’ambiente del Parco nazionale delle Cinque Terre, migliorando l’estetica e la fruibilità dell’area.

La Spezia, 5 gennaio 2026 - Il viadotto Campertone all'interno del Parco nazionale delle Cinque Terre sarà abbattuto nei prossimi anni con una spesa di 39 milioni di euro. Lo ha annunciato oggi il Comune di Riomaggiore, di cui rappresenta l'unico asse viario di collegamento diretto con il capoluogo La Spezia attraverso la strada litoranea delle Cinque Terre. "Pur essendo stato oggetto, nei mesi scorsi, di interventi di manutenzione ordinaria indispensabili per mantenerlo in esercizio, è un'infrastruttura realizzata negli stessi anni e con materiali analoghi a quelli del Ponte Morand i - sottolinea una nota dell'ente -.

Campertone, il “Morandi” delle Cinque Terre sarà abbattuto. “La sua durata non supera i 13 anni” - L’intervento prevede l’abbattimento del viadotto esistente e la realizzazione di un nuovo tracciato di collegamento tra Riomaggiore, Manarola e il sistema viario locale, armonizzato con il contesto am ... msn.com

Cinque Terre, maxi progetto per abbattere il viadotto Campertone - Il ponte in calcestruzzo che sovrasta Riomaggiore, unica via di collegamento con Manarola, potrebbe essere sostituito da una strada alternativa con galleria. rainews.it

