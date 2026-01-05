Camper in fiamme i residenti | Era parcheggiato lì da diversi anni tante le segnalazioni alle forze dell' ordine

Le fiamme hanno interessato un camper nel parcheggio di via Stampa, vicino all’ospedale “Infermi” di Rimini, intorno alle 15.45. Il veicolo, parcheggiato da diversi anni, ha subito un incendio che ha causato danni significativi. I residenti avevano segnalato più volte la presenza di questa e altre situazioni simili alle autorità, evidenziando la necessità di interventi per garantire la sicurezza dell’area.

Sono divampate intorno alle 15.45 le fiamme che hanno distrutto un camper in sosta nel parcheggio pubblico di via Stampa adiacente all'ospedale "Infermi" di Rimini. Il rogo, la cui natura è ancora in corso di accertamento, ha fatto accorrere l'autobotte dei vigili del fuoco col personale del 115.

