Campania nel caos la maggioranza chiede a Fico di ritirare il decreto di nomina di Enzo Cuomo

La vicenda di Enzo Cuomo, assessore regionale nominato nella giunta di Roberto Fico in Campania, sta suscitando polemiche. La sua presunta dimissione tardiva da sindaco di Portici, secondo quanto riferito dalla prefettura di Napoli, ha alimentato richieste da parte della maggioranza affinché Fico ritiri il decreto di nomina. La questione evidenzia tensioni politiche e dubbi sulla regolarità delle nomine regionali.

Diventa sempre di più un caso la vicenda di Enzo Cuomo, l'assessore regionale nominato nella giunta di Roberto Fico in Campania che si sarebbe dimesso tardivamente da sindaco di Portici, secondo quanto ha detto la prefettura di Napoli. E' la stessa maggioranza a porre il problema. Rifare il decreto. Dopo gli attacchi delle opposizioni, oggi su il Mattino un consigliere regionale di maggioranza, Giuseppe Barra di Noi di Centro, nel tentativo di minimizzare il caso affossa Fico e Cuomo: "Al massimo Fico dovrà rifare il decreto", dice Barra, certificando la nullità della nomina del sindaco di Portici.

