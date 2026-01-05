Campania il presidente Fico incontra la Giunta regionale

Il presidente Fico ha incontrato la Giunta regionale della Campania in un primo incontro volto a definire le priorità e avviare un percorso operativo condiviso. L’obiettivo è stabilire un metodo di lavoro collegiale e efficace per affrontare le sfide dei prossimi mesi, garantendo un approccio coordinato e mirato alle esigenze del territorio.

“Si è trattato di un primo incontro per impostare in modo subito operativo e collegiale il lavoro che ci attende nei prossimi mesi. Abbiamo avviato un percorso che non nasce oggi ma è un ulteriore tassello dell’impegno che come coalizione abbiamo già deciso di intraprendere e che ora si consolida. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Campania, il presidente Fico incontra la Giunta regionale Leggi anche: Campania, al via la XII legislatura: Fico debutta senza giunta, Manfredi eletto presidente del Consiglio regionale Leggi anche: Campania, Fico nomina la giunta regionale La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il presidente Fico ha presentato il programma di governo al Consiglio regionale; Il presidente Roberto Fico ha nominato la nuova Giunta regionale; Campania, Fico lunedì incontra gli assessori: c’è il caso dell’ex sindaco Cuomo; ?Campania, il programma di Fico: priorità a sanità territoriale, aree interne e legalità. Presidente Campania Fico incontra a Roma Ministro Salute Schillaci - Confronto sulle priorità in materia sanitaria per la regione Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania. expartibus.it Il presidente Fico incontra i familiari delle vittime della strage sul Treno Rapido 904 - Rosaria Manzo, vice presidente dell’Associazione, ha messo in risalto il rapporto sinergico tra le istituzioni: “Essere stati invitati, per la prima volta, dal Presidente della Regione Campania è di ... regione.campania.it

Fico incontra il ministro della salute Schillaci: "L'obiettivo è rafforzare il sistema sanitario regionale" - "La direzione da seguire è quella di una concreta ed efficace collaborazione istituzionale con l’obiettivo di rafforzare il sistema sanitario regionale, anche in relazione al percorso di uscita dal ... napolitoday.it

REGIONE CAMPANIA, GIUNTA FICO: INCONTRI COSTRUTTIVI. SI CERCA L'INTESA CON DE LUCA

Nella mattinata di ieri, il Presidente C.R. Campania FIGC LND Carmine Zigarelli insieme al Consigliere federale e Vicepresidente Vicario Giuliana Tambaro sono intervenuti all'incontro formativo del CRA Campania, presieduto da Stefano Pagano. Presente il - facebook.com facebook

Regione Campania, le reazioni alla nuova giunta varata dal presidente #roberto fico x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.