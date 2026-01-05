Campania allerta meteo per il giorno della Befana | previste piogge e temporali anche intensi

Per il giorno della Befana, la Campania è sotto un’allerta meteo di livello giallo, prorogata fino alle 23. Previsti piogge e temporali anche intensi, secondo le valutazioni della Protezione Civile regionale e del Centro Funzionale. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e di adottare le precauzioni necessarie in caso di condizioni climatiche avverse.

Prorogata l'allerta meteo già in vigore per il 5 gennaio. La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo di livello Giallo per temporali valido dalle 23.59 di oggi, 5 gennaio 2026 alle 23.59 di domani 6 gennaio. Si prevedono precipitazioni a carattere di .

Maltempo a Napoli anche nel giorno dell'Epifania: scatta l'allerta meteo - La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per temporali valido dalle 23. msn.com

MALTEMPO - Campania, allerta meteo gialla per temporali dalle 23:59 del 5 gennaio alle 23:59 del 6 gennaio - La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per temporali valido dalle 23. napolimagazine.com

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta gialla in: Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia e Umbria. - facebook.com facebook

In Campania allerta meteo gialla dalle 15 di oggi per temporali x.com

