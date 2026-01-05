Campagna aggredisce la madre | 43enne in manette
Venerdì scorso, i Carabinieri di Campagna hanno arrestato un uomo di 43 anni con l’accusa di aver aggredito la madre e di aver opposto resistenza durante l’intervento. L’arresto si inserisce in un contesto di indagini relative a maltrattamenti in famiglia. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di garantire la sicurezza della vittima e di procedere secondo le normative vigenti.
I Carabinieri della stazione di Campagna hanno arrestato venerdì scorso un uomo di 43 anni con le accuse di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. L'intervento dei militari è scattato presso l'abitazione dell'indagato in seguito alla chiamata al 112 effettuata dalla sorella. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
