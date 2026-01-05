Calza più lunga del mondo e Befana 115 rinviate per maltempo
A Viterbo, il maltempo ha causato il rinvio di due tradizioni dell’Epifania: la Calza più lunga del mondo e l’evento Befana 115. Gli appuntamenti sono stati annullati per motivi meteorologici, confermando come le condizioni atmosferiche possano influire sulle manifestazioni pubbliche. Restano comunque le aspettative di riprogrammare queste celebrazioni in una futura data, mantenendo viva la tradizione locale.
Il maltempo fa saltare gli appuntamenti dell'Epifania a Viterbo: annullata la Calza della Befana più lunga del mondo e la Befana 115. Ma nulla è ancora perduto, sono le iniziative sono state rinviate.Calza più lunga del mondo e Befana 115: nuove dateLa Calza della Befana più lunga del mondo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
