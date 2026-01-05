Calendario Europei pallanuoto 2026 | orari dai gironi alla fine tv programma streaming

Il Calendario degli Europei di pallanuoto 2026 fornisce orari, programmazione, dettagli su TV e streaming, dalla fase dei gironi fino alle finali. L’edizione 2026 si svolgerà a Belgrado dal 10 al 26 gennaio, con l’Italia impegnata nel Girone D contro Turchia, Slovacchia e Romania. Qui troverai tutte le informazioni aggiornate per seguire le partite e rimanere informato sugli appuntamenti principali del torneo.

Il 2026 della pallanuoto maschile inizierà ufficialmente tra pochi giorni con gli Europei senior, in programma dal 10 al 26 gennaio a Belgrado, in Serbia: nel Girone D l’Italia sfiderà la Turchia domenica 11, la Slovacchia martedì 13 e la Romania giovedì 15. Nella seconda fase le prime tre di ogni raggruppamento avanzeranno alla seconda fase, in cui ci saranno due gruppi da sei squadre: le prime due di ciascun girone andranno a disputare semifinali e finali, mentre le altre squadre si giocheranno i piazzamenti tra il 5° ed il 12° posto. La diretta tv degli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile sarà affidata a Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play, mentre la Diretta Live testuale di tutti i match dell’Italia sarà fruibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

