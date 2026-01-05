Calciomercato Ternana Fabio Liverani | Nessuno ha chiesto la cessione In arrivo il rinnovo di Francesco Donati

Nel calciomercato della Ternana, Fabio Liverani ha confermato che nessuno dei giocatori è stato richiesto in cessione, sottolineando stabilità nella rosa. In vista, è previsto il rinnovo di Francesco Donati. La proprietà supporta le strategie di mercato, mentre il tecnico si mostra soddisfatto della recente vittoria contro il Livorno, evidenziando un clima di equilibrio e pianificazione attentamente strutturata.

Una proprietà alle spalle per differenziare le due sessioni di mercato. Il tecnico della Ternana Fabio Liverani ha mostrato comprensibile soddisfazione per la vittoria ottenuta contro il Livorno. I rossoverdi infatti hanno ottenuto tre punti in rimonta, nonostante le condizioni del terreno di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

