Calciomercato Ternana Fabio Liverani | Nessuno ha chiesto la cessione In arrivo il rinnovo di Francesco Donati
Nel calciomercato della Ternana, Fabio Liverani ha confermato che nessuno dei giocatori è stato richiesto in cessione, sottolineando stabilità nella rosa. In vista, è previsto il rinnovo di Francesco Donati. La proprietà supporta le strategie di mercato, mentre il tecnico si mostra soddisfatto della recente vittoria contro il Livorno, evidenziando un clima di equilibrio e pianificazione attentamente strutturata.
Una proprietà alle spalle per differenziare le due sessioni di mercato. Il tecnico della Ternana Fabio Liverani ha mostrato comprensibile soddisfazione per la vittoria ottenuta contro il Livorno. I rossoverdi infatti hanno ottenuto tre punti in rimonta, nonostante le condizioni del terreno di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche: Calciomercato Ternana, le priorità di Diego Foresti: prime cessioni e rinnovo di Francesco Donati
Leggi anche: Gubbio-Ternana, Fabio Liverani: "La squadra ha risposto bene nelle ultime uscite e possiamo ancora crescere. Non commento le dichiarazioni della società"
Ternana-Livorno, Fabio Liverani: “La sostenibilità del club esula da cessioni eccellenti. Nessuna emergenza di mercato”; Calciomercato Ternana, le priorità di Diego Foresti: prime cessioni e rinnovo di Francesco Donati; Ternana-Livorno, Fabio Liverani: Vogliamo migliorarci nel girone di ritorno; La nuova Ternana riparte da Foresti.
Ternana-Livorno 2-1, Liverani: “Bravi a riprenderla, questo è un grande gruppo” - L’allenatore rossoverde è soddisfatto della vittoria in rimonta della Ternana. ternananews.it
Calciomercato Ternana, le priorità di Diego Foresti: prime cessioni e rinnovo di Francesco Donati - Il difensore Giuseppe Loiacono, poco impiegato fin qui, potrebbe finire al Potenza. today.it
Rassegna stampa – Il Messaggero – Fere, Liverani: «Andiamo avanti insieme ai Rizzo» - Fere, Liverani: «Andiamo avanti insieme ai Rizzo» titola Il Messaggero oggi in edicola. ternananews.it
#calciomercato per il #potenzacalcio niente Loiacono dalla #Ternana - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.