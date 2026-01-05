Calciomercato Roma | rinnovo ufficiale! I giallorossi blindano il baby difensore Decisione presa

La Roma ha ufficialmente rinnovato il contratto del giovane difensore, consolidando il suo futuro in giallorosso. La decisione conferma l’importanza del talento emergente all’interno del progetto sportivo della società, che punta a valorizzare e far crescere i propri giovani talenti. Il rinnovo rappresenta un passo importante per la stabilità della squadra e per lo sviluppo del giocatore.

Calciomercato Roma: rinnovo ufficiale! I giallorossi hanno prolungato il contratto del baby difensore. La decisione La Roma continua a lavorare non solo sul presente, ma anche e soprattutto sulla costruzione delle fondamenta per il futuro. Con un comunicato ufficiale diramato nelle scorse ore, la società capitolina ha annunciato di aver raggiunto l'accordo per il rinnovo.

