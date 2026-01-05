Calciomercato Roma Massara bussa in casa Hellas | chiesto Giovane

Sul calciomercato della Roma si registra un nuovo movimento: Massara si è recato in casa Hellas Verona per chiedere informazioni su Giovane. La trattativa per Raspadori, che sembrava imminente, ha subito una battuta d'arresto nelle ultime ore, lasciando incertezza sul futuro dei giocatori coinvolti. Restano da seguire gli sviluppi di questa fase di mercato, caratterizzata da continui aggiornamenti e negoziazioni in corso.

La trattativa che sembrava conclusa per portare Giacomo Raspadori a Roma, alla corte di Gianpiero Gasperini, sembra aver subito una brusca frenata nelle ultime ore. Infatti, nonostante l’accordo economico con i Colchoneros per un prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto fissato tra i 18 e i 20 milioni, l’attaccante italiano sembra ancora perplesso sul da farsi. Su di lui è forte l’interesse di Lazio e Napoli, ma l’ex Sassuolo sembra intenzionato a volersi giocare le sue carte all’Atlético Madrid. Non è però detta l’ultima parola. Come detto in precedenza, l’accordo economico tra la Roma e l’Atlético è totale e, per quanto aleggi una sensazione negativa, il “no” definitivo del giocatore non è ancora arrivato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Massara bussa in casa Hellas: chiesto Giovane Leggi anche: Calciomercato Roma, l’attacco una priorità: Giovane nella lista di Massara Leggi anche: Calciomercato Roma, nuova alternativa a Zirkzee: Massara osserva in casa Orlando City La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Calciomercato Roma, Raspadori ha già rifiutato. Rebus Zirkzee. Ora Massara cerca le alternative - Massara ci era riuscito, portando via l’ok per l’arrivo in saldo di un giocatore acquistato soltanto ... ilriformista.it

