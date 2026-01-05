Con l’apertura ufficiale del calciomercato il 2 gennaio, la Roma ha un mese per rafforzare la squadra, fino al 2 febbraio. La possibile cessione di Zirkzee e l’esonero di Amorim potrebbero influire sui tempi e sulle strategie di mercato, rendendo questo periodo cruciale per le decisioni della società.

Con l’apertura ufficiale del calciomercato lo scorso 2 gennaio è iniziato un mese di grande importanza per la Roma, che fino al prossimo 2 febbraio avrà il compito di riuscire a rinforzare la rosa. L’obiettivo principale, ormai conclamato da tempo, resta quello di trovare nuovi tasselli per il reparto offensivo, anche se in questi ultimi giorni si starebbero riscontrando alcuni rallentamenti nelle trattative. La questione Raspadori sembrava aver avuto un’accelerata, ma il giocatore dell’Atletico Madrid non ha ancora detto si ai giallorossi e starebbe riflettendo attentamente riguardo il proprio futuro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, affare Zirkzee: l’esonero di Amorim può dilatare i tempi

Leggi anche: Amorim sblocca Zirkzee alla Roma a una sola condizione: quanto costerà ai giallorossi tutto l’affare

Leggi anche: Calciomercato Roma, manca il si di Raspadori. Amorim frena su Zirkzee

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Amorim sblocca Zirkzee alla Roma a una sola condizione: quanto costerà ai giallorossi tutto l'affare; Calciomercato Roma: Zirkzee-Raspadori sì, ma serve l'addio a Ferguson e Dovbyk; Raspadori alla Roma: le ultime sulla trattativa con l'Atletico Madrid; Serie A, Calciomercato Roma - Fatta per Raspadori, passi avanti per Zirkzee: ormai ci siamo!.

Calciomercato Roma diretta da Raspadori a Zirkzee, ultime news oggi live - Tra acquisti, cessioni e operazioni in via di definizione, prosegue il lavoro dei direttori sportivi in Italia e all'estero ... msn.com