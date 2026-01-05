Calciomercato Roma 2025 2026 | trattative acquisti cessioni della sessione invernale
La sessione invernale del calciomercato 2025/2026 si avvicina, e la Roma si prepara a definire le proprie mosse. Tra trattative, acquisti e cessioni, il club biancorosso valuta le opportunità per rinforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione. In questo contesto, si monitorano le possibilità di intervento sul mercato per rispondere alle esigenze della squadra e migliorare le prestazioni.
A pochi giorni dall’inizio della sessione invernale del calciomercato la Roma è alla ricerca di rinforzi. Massara è da tempo a lavoro per regalare a Gasp nuovi innesti da inserire in rosa per dare nuovo sprint ai giallorossi quarti in classifica dopo una finestra estiva che ha regalato poche. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Calciomercato 2 gennaio 2026: Raspadori verso la Roma, Castellanos saluta la Lazio e tutte le altre trattative - Calciomercato 2 gennaio 2026: Raspadori vicinissimo alla Roma, Castellanos al West Ham per 30 milioni. lifestyleblog.it
Calciomercato 2026, quando inizia e quando finisce la sessione invernale - Le operazioni per modificare la rosa delle squadre iniziano oggi, 2 gennaio, e proseguiranno per un mese fino al 2 febbraio. tg24.sky.it
Calciomercato invernale 2026: tutto quello che c’è da sapere sulla finestra di riparazione di gennaio - Calciomercato invernale 2026 | Il sipario sul calciomercato invernale sta per alzarsi, offrendo alle società di Serie A l'ultima occasione strategica per ... news-sports.it
CALCIOMERCATO ROMA, ZIRKZEE ANCORA AI MARGINI DEL MANCHESTER UNITED La Roma continua a monitorare attentamente il mercato di gennaio e tra i nomi più caldi c'è quello di Joshua Zirkzee. L'attaccante olandese, attualmente al Manche - facebook.com facebook
Calciomercato #Roma: #Zirkzee- #Raspadori sì, ma serve l'addio a Ferguson e Dovbyk x.com
