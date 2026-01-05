Luca Marchetti, esperto di calciomercato, ha commentato le strategie del Milan per la sessione di gennaio. Secondo lui, i rossoneri interverranno nel reparto difensivo solo se si presenterà un’opportunità concreta. La società monitora attentamente il mercato, ma al momento non ci sono piani definiti per rinforzi specifici in difesa. Restano quindi da valutare le eventuali occasioni che potrebbero emergere nelle prossime settimane.

L'esperto di calciomercato Luca Marchetti era ospite a 'Sky Calcio Club' e ha commentato le possibili mosse del Milan a gennaio. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Marchetti: “I rossoneri interverranno in difesa solo se nasce qualche opportunità”

Leggi anche: “Milan da Scudetto solo se …”: i consigli di calciomercato di ‘Tuttosport’ ai rossoneri

Leggi anche: Calciomercato Milan, arriva un’incredibile indiscrezione per i rossoneri! In difesa spunta quella idea: i dettagli

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Marchetti analizza il mercato del Milan: difesa priorità, nodo Maignan centrale; LIVE MN - Primavera, Milan-Roma (2-1): si è girato Castiello, rossonero di nuovo avanti...; I due ex Serie A incoronano il Milan: “È la favorita per lo scudetto”; Abisso arbitro di Cagliari-Milan: sarà il dodicesimo incrocio con i rossoneri.

Milan, secondo Sky Fullkrug potrebbe non essere l'unico arrivo in avanti. Piace Zirkzee, ma deve uscire Nkunku - Stando a quanto riferisce Luca Marchetti, in diretta su Sky Sport 24, le mosse del Milan sul mercato degli attaccanti non potrebbero limitarsi al solo Niclas Fullkrug in prestito con diritto dal West. msn.com

Mercato Milan: i rossoneri monitorano il giovane centravanti Sadiki Cherif - Nonostante l'arrivo di Niclas Fullkgrug le sorprese in attacco, almeno per quanto riguarda il mercato invernale potrebbero non finire. milannews.it