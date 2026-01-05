Calciomercato Milan Kim il profilo perfetto per la difesa Ma è complicato per due ragioni
Il calciomercato invernale del Milan si concentra sull’acquisto di un difensore: Kim Min-Jae, classe 1996 e proveniente dalla Corea del Sud, rappresenta un profilo interessante. Tuttavia, il suo arrivo presenta alcune difficoltà legate a questioni contrattuali e logistiche, che rendono complesso il suo trasferimento. La società rossonera valuta attentamente questa opzione per rinforzare la linea difensiva.
Kim Min-Jae, difensore sudcoreano classe 1996, è un obiettivo del Milan in questo calciomercato invernale. Ma è complicato arrivare a lui per vari motivi. Il punto de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola sulla situazione dell'ex Napoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
